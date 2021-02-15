«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة، حيث عقد قصر ثقافة العياط، ضمن مبادرة "الثقافة أسلوب حياة" محاضرة بعنوان "قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف".تضمنت المحاضرة عدة محاور منها غياب ثقافة قبول الآخر وانعكاساتها السلبية على المجتمعات، أهمية ثقافة الحوار كركيزة أساسية لإيجاد قاعدة للانسجام والتعايش، وضرورة مواجهة الفكر المتطرف بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة وزرع السلام داخل العقول والنفوس، فضلا عن صناعة السلام ونشره كوسيلة قوية للقضاء على الفكر المتطرف.ونظم قصر ثقافة الجيزة ندوة أدبية بعنوان "شعر الفصحى بين التفعيلة والعروض"، شارك بها من الشعراء سيد أحمد علي وأحمد فوزي الشاهيني، وذلك ضمن فعاليات نادي أدب الجيزة، بالإضافة إلى ورشة تدريب على فن "الباليه، بجانب بروفة للعرض المسرحي "أوبسيدو" عن قصة حصار لشبونة لجوزيه ساراماجو، تأليف محمد السباعي ومحمد هلال، وإخراج السعيد منسي، وناقش بيت ثقافة المنوات كتاب بعنوان "بحلف يمين" تأليف محمد عراقي النوبى وذلك ضمن مبادرة نقرأ لنرتقي، كما نظم بيت ثقافة طموه حوارا ثقافيا بعنوان "أهمية تدوير الخامات".وعقدت مكتبة منشأة البكاري الثقافية محاضرة بعنوان "العدالة الاجتماعية"، التي تعد مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم، ويتحقق في ظلها الازدهار والتقدم، بينما نفذ بيت ثقافة صفط اللبن ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين، فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالاقواز ورشة حكي لقصة "كيف فقد فرس النهر ذيله" تأليف ميرنا لورانس.كما نشرت الصفحة الرسمية فيديو لتعليم وتحسين الخط العربي "الرقعة" قدمته مكتبة سقارة الثقافية، بالإضافة إلى فيديو بعنوان "د. إبراهيم الفقي" وذلك بمناسبة ذكرى رحيله من تنفيذ مكتبة الدقي الثقافية، مع فيديو أعدته مكتبة السلام لورشة فنون تشكيلية لتنفيذ ورود باستخدام الفوم جليتر، مع باقة متنوعة من الأعمال الفنية لمواهب الصفحة.