الاحتلال يعتقل فلسطينيًا ويوقف البناء في ثلاثة منازل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا فلسطينيا قرب مدخل بلدة العيسوية في القدس المحتلة.وأكدت مصادر محلية، في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال أوقفت الشاب حسين محمود عطية، 18 عامًا، من سكان العيسوية، واعتقلته، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وفي ذات السياق، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء بثلاثة منازل مأهولة ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.وقال الناشط أحمد صلاح إن الاحتلال أخطر بوقف البناء بثلاثة منازل تقع في منطقة أبوسود غرب البلدة، تعود للمواطنين علي سليم موسى ونجله خالد، ومساحة كل واحد 80 مترا مربعا، وإسماعيل مصطفى موسى ومساحته 80 مترًا.وأضاف أن المنازل الثلاثة تعرضت للهدم من قبل أكثر من مرة، في إطار سياسة تهجير أصحاب الأرض لأطماع استيطانية.