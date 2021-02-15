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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 والصف الأول والثاني والثانوي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:26 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن خطة العام الدراسي 2020-2021 خلال اجتماع أمس الأحد، ونظام امتحانات الثانوية العامة 2021 بصفوفها الثلاثة الأول والثاني والثالث الثانوي بقسميها العلمي علوم / رياضة و الأدبي.

ويقدم الدستور لمتابعيه من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 وامتحانات نصف العام وموعد إعلان جدول الامتحانات والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لوقاية ابناءنا الطلبة والطالبات من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك المدرسين والمدرسات المشرفين على أعمال مراقبة الامتحانات وتصحيحها.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2021

بخصوص طلاب الصف الثالث الثانوي، أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون ألكترونية للطلاب الجدد ولا مجال لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 الاساسية من المنازل ، مشيرًا إلى أن الامتحان الاساسي سيتم عقده في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة المقرر اعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وأضاف أن طلاب المنازل والراسبين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بنظام التقييم الجديد، وستجد لهم الدولة آلية لإمتحانهم إلكترونيا ، وسيتم تدريبهم قبل الامتحان الاساسي على استخدام التابلت.

وأوضح أنه سيتم عقد امتحان تجريبي ألكتروني لطلاب الصف الثالث الثانوي في شهر أبريل المقبل من المنزل للتدريب على شكل الامتحان، ولن تبدأ امتحانات نهاية العام قبل شهر يوليو لحرص الوزارة على عدم حذف أي اجزاء من منهج الصف الثالث الثانوي.

نظام امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

قال وزير التربية والتعليم إنه بخصوص امتحانات الصف الأول و الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2020 سيتم الإعلان عن الجدول الرسمي خلال ايام وستكون امتحانات ألكترونية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي للمواد المختلفة، اما الفصل الدراسي الثاني سيتم عقد امتحانات شهرية مارس ابريل مايو 2021 من المنزل وسيتم احتساب درجة الترم الثاني بمجموع هذا الامتحانات الشهرية.

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