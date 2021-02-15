موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي

ابرز قرارات وزير التربية والتعليم





-توفير لقاح قريبا لكل من يعمل في المنظومة التعليمية



-الشهادة الاعدادية والثانوية في لجان تقليدية اخر اعام



-من رابعة التانية إعدادى امتحان مجمع والشهادة الاعدادية والثانوية امتحان واحد



-تأجيل امتحان المواد غير المضافه للمجموع لآخر العام



-إمتحانات النقل يوم واحد لكل صف دراسى



-عودة الحضور بدون غياب بعد ١٠ مارس



-عودة مجموعات تقوية بعد ١٠ مارس



-ابنائنا فى الخارج نعلن عنة الأسبوع القادم



-الحضور اختياري بعد توقيع إقرار بالإدارة التعليمية



-١٠ مارس عودة المدارس بعد الانتهاء من امتحانات الترم الأول من ٢٨ فبراير الى ٩ مارس، وعودة مجموعات في مدارس من ١٠ مارس





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وأعلن وزير التربية والتعليم أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي ستكون في يونيو المقبل علي المنهج كاملا أي علي منهج الفصل الدراسي الاول ومنهج الفصل الدراسي الثاني لتشتمل كلها في امتحانات واحدة أخر العام الدراسي.وتعددت اراء اولياء الأمور حول قرار تأجيل امتحانات الصف الثالث الاعدادي الى أخر العام الدراسي، حيث يري البعض أنه قرار ظالم.تقول وسام عفيفي أحد اولياء الأمور:" القرار صادم كنا نعتقد أن الامتحان سيكون في الفصل الدراسي الثاني فقط وليس المنهج كامل.. مثلا الانجليزي 12 وحدة كيف للطالب أن يستوعب 12 وحدة في الامتحان "وأضافت في تصريحات خاصة لموقع الدستور: "وحتي لو تم حذف اجزاء من محتوي الترم الاول برده ظلم لان محتوي الترم التاني كبير ووقت الترم قصير فعلا قمة الظلم لطلبة الصف الثالث الاعدادي".بينما قالت مرمر يوسف ولية أمر اخري:" منهج الصف الثالث الاعدادي معد مسبقا علي انه تيرم ينتهي بالامتحان لكل فصل دراسي وليس علي إنه منهج كامل يتم الامتحان فيه مرة واحدة آخر العام... منهج اللغة الانجليزي كمثال التيرم الواحد ٩ وحدات ب ٣٦ درس يعني الترمين ١٨ وحدة و٧٢ درس غير فصول القصة... ازاي طالب ١٤ أو ١٥ سنة هيستوعب ده وقيسي عليها باقي المواد كم رهيب جدا.. والامتحان هيكون ازاي في شهر مايو هل منهج التيرم الثاني سيدرس في أقل من ٣ شهور".بينما قال حسن النقيب ولي أمر أخر:" بس بصراحة القرار غلط وله آثار سلبية من الناحية النفسية ومن ناحية جانب التحصيل العلمي للطلاب".وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن امتحانات صفوف النقا ستكون امتحان واحد مجمع، بالاضافة الي أنها سوف تكون داخل المدارس مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، أما عن امتحانات الشهادة الاعدادية سيتم عقدها في التيرم الثاني.