طائرات تركية تقصف قريتين في محافظة دهوك العراقية

أعلنت مصادر كردية، في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، أن طائرات تركية قصفت قريتين في محافظة دهوك العراقية.وخلال الفترة الماضية، لقي 30 جنديا تركيا مصرعهم، في اشتباكات مستمرة مع مسلحي حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.شن الجيش التركي ضربات جوية استهدفت مناطق في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق شمال البلاد.وكانت مصادر رسمية كردية أعلنت - في وقت سابق - عن وقوع قصف تركي مكثف على سفوح جبل "كاره" وثلاث نواح في دهوك بشمال العراق.