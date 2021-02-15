نجل البدري فرغلي ينعى والده ويكشف موعد الجنازة

أعلن ياسر فرغلي، نجل البرلماني السابق البدري فرغلي، اليوم الاثنين، عن موعد جنازة والده الذي توفى صباح اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه سيجرى تشييع جثمان والده عصر اليوم من المسجد العباسي، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في بورسعيد.ومن المنتظر أن يشارك بالجنازة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية، وأهالي محافظة بورسعيد.ونعى السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، البدري فرغلي، قائلًا: «توفى إلى رحمة الله المناضل والقائد العمالي البدري فرغلي، عضو الأمانة العامة لحزب التجمع، وأحد مؤسسيه، ورئيس اتحاد المعاشات المصري»ونشر نجل البرلماني السابق رسالة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء نصها:"أبي عند الله، وما عند الله خيرًا وأبقى، أهالينا.. أحبكم أبي أكثر من نفسه فكونوا بجواري ولو بالدعاء".