درة تشارك جمهورها في أحدث ظهور لها مع زوجها (صور)

شاركت الفنانة درة، جمهورها بصور جديدة لها برفقة زوجها من دبي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".وعلقت درة على الصورة قائلة: "من جلسة التصوير الحصرية الخاصة بي في عيد الحب ومقابلة لموقع Elle Arabia مع زوجي المهندس المعماري".وتعود درة بعدها لاستكمال آخر يومين في تصوير فيلمها "الكاهن"، ويشاركها محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.