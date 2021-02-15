توقعات بوصول صادرات الصناعات الكيماوية لـ5.8 مليار دولار العام الجاري

توقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تصل صادرات القطاع خلال العام الحالي لنحو 5.8 مليار دولار، حال تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية معدل نمو 10% عما كانت عليه عام 2020.وقال أبوالمكارم، إنه على الرغم من انخفاض صادرات الصناعات الكيماوية خلال العامين الأخيرين، إلا أنها حققت خلال الفترة 2015 -2020 معدل نمو 11% سنويا.