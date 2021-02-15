النرويج تشيّد مركز زوار لـ «قبو سفالبارد» العالمي للبذور

يحاول أحد أكثر الأماكن بعدا وغير المرحب بها على سطح الكوكب تجربة حظه كمقصد سياحي.ويجري حاليا إنشاء مركز زوار لقبو سفالبارد العالمي للبذور في جزيرة سبيتسبرجن النرويجية شمال الدائرة القطبية الشمالية.سوف يستعرض مركز الزوار "أرك" محتويات بنك البذور الشهير وهي منشأة تخزين شيدت في أرض القطب الشمالي دائم التجمد للحفاظ على البذور لحماية البشرية في حالة حدوث كارثة.ومن المنتظر أن يضم المبنى الرائع أيضا أجزاء من أرشيف القطب الشمالي العالمي وهو أرشيف رقمي للتراث الإنساني، مصمم لتحمل الكوارث العالمية ويعتقد أنه أحدث أكثر المواقع أمنا على الأرض.وبعيدا عن موقعي الحفظ القائمين، جاري تشييد مركز للزوار في لونجيربين عاصمة الجزيرة ومن المقرر افتتاحه في 2022، بحسب مسؤولي السياحة النرويجيين.