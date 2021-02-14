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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: 120 مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف بقرى البغدادي بالأقصر

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:25 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة رصدت مبلغ 120 مليون جنيه لاستكمال مشروع صرف صحى بالقرى المحرومة بمدينة البغدادى بمحافظة الأقصر، لافتة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في يوليو 2019 وحتى يونيو 2021.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن استكمال مشروع الصرف الصحي بالبغدادي "الروافعة – الخضيرات- الساحة الرضوانية" محطة معالجة بطاقة 9 ألف م3 يوم، ويقدر حجم المخصصات المالية للمشروع خلال عام 2019-2020 بنحو 84 مليون جنيه أنفق منها 50 مليون جنيه بمعدل إنفاق مالي سنوي بلغ 60%.

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