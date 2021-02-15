سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 15-2-2021

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية



سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 15-2-2021 في البنوك 1 - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.43 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.90 جنيه.



2 - بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.70 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.82 جنيه.



3 - وشهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم في قناة السويس ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.48 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.82 جنيه.



4 - وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك مصر ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.70 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.80 جنيه.



5 - وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي cib، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.54 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.77 جنيه.



6 - وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.72 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.92 جنيه.



7 - وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.39 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.96 جنيه.

ويعرض " الدستور " للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تخص سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 15-2-2021 في البنوك المصرية.1 - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.43 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.90 جنيه.2 - بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.70 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.82 جنيه.3 - وشهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم في قناة السويس ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.48 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.82 جنيه.4 - وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك مصر ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.70 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.80 جنيه.5 - وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي cib، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.54 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.77 جنيه.6 - وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.72 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.92 جنيه.7 - وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.39 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 51.96 جنيه.

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تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك، وشهدت أسعار العملات مؤخرًا تذبذب بالبنوك المصرية ومن ضمنها أسعار الدولار وأسعار اليورو بسبب الأزمة العالمية التي ضربت بالعالم الاقتصادي وهو وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والخليجة.