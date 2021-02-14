السودان: اعتداء إثيوبيا على أراضينا تصعيد خطير وسنتصدى له

أكدت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، أن عدوان إثيوبيا له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، مشددة على إدانتها عدوان إثيوبيا بدخول قوات لها إلى أراضي السودان.وطالبت الخارجية السودانية في بيان مساء اليوم إثيوبيا بالكف فورًا عن تعديها على أراضي السودان والرجوع للحوار وإعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها.وأضافت الخارجية السودانية: «اعتداء إثيوبيا على الأراضي السودانية تصعيد لا يمكن قبوله، وسيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة».وشددت الخارجية السودانية على أن دخول قوات إثيوبيا إلى أراض تتبع بلادها يعد انتهاكا لسيادة السودان وسنتصدى له.