رئاسة لبنان تهاجم «الحريري» وتتهمه بالخروج على الدستور

هاجمت رئاسة الجمهورية اللبنانية بحدة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الأحد، معتبرة أنه يحاول فرض أعراف جديدة خارجة عن الدستور من خلال تشكيل الحكومة.وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان مساء اليوم عبر حسابه على تويتر، أن الحريري استغل مجددا ذكرى استشهاد والده ليلقي كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة وضمّنها مغالطات كثيرة وأقوال غير صحيحة وأنهم ليسوا في وارد الرد عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 جلسة ببيان.وأضافت الرئاسة: "تكفي الإشارة إلى أن ما اقر به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في كلمته، كاف للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق".وأشار رئيس الوزراء اللبناني المكلف في وقت سابق اليوم إلى أن هناك من يرى أن مصلحته الشخصية في خراب البلاد أو فوق مصلحتها، مشددا على إيمانه بقدرة اللبنانيين على وقف الانهيار.وأوضح الحريري أن جواب رئيس الجمهورية ميشال عون على اقتراحاته للوزارة الجديدة لم تكن مشجعة مضيفا "لم أتعد على صلاحيات الرئاسة، ولا حقوق المسيحيين".وأكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف أنه لن يتراجع عن تشكيل حكومة ليس بها ثلث معطل، مشيرا الى أنه اقترح على الرئيس عون 18 وزيرا غير حزبي للحكومة الجديدة، كما أنه قابل الرئيس عون 16 مرة من وقت تكليفه وأعطاه لائحة بكل الأسماء المناسبة في رأيه لتولي حقائب وزارية.