«الجزر والشمندر».. كيف تحمى شعرك من التساقط؟

الشمندر

الأفوكادو

الجزر:

بذور الكتان

السبانخ

"جمال المرأة في شعرها"، من الأقوال التي تسير عليها الكثير من النساء، حيث تعد مشكلة تساقط الشعر من الأمور المرهقة للكثير منهن.هناك الكثير من مستحضرات التجميل التي يمكن أن تحل المشكلة، لكن لديها بعض الآثار الجانبية علي المدى البعيد، لذا قدم موقع دكتور أوز عددًا من الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تكون بديلًا لمستحضرات التجميل الكميائية.يعد من الأعشاب التي لديها القدرة على حل مشكلة تساقط الشعر، نظرًا لاحتواه على الكالسيوم، والبوتاسيوم، إضافة إلى فيتامينات B وC، وكلها عناصر غذائية مهمة لنمو الشعر بشكل صحي.يحتوي الأفاكادو على فيتامين E الذي يساعد في تحسين الدورة الدموية ويساعد بصيلات الشعر للعمل بشكل أكثر كفاءة لتعزيز نمو الشعر.من الخضروات التي تساعد بشكل كبير في تقوية بصيلات الشعر، اضافة إلى منع تساقطه بفضل فيتامين A.تحتوي بذور الكتان على أوميجا 3 الذي يحافظ على الشعر من التساقط ويعطيه لمعانًا، حيث يمكن إضافته علي طبق السلطة.أكد خبراء التغذية أن السبانخ من الخضروات التي تساعد في تقوية الشعر، ومنع تساقطه، نظرًا لاحتوائها علي فيتامين D.