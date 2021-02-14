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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الجزر والشمندر».. كيف تحمى شعرك من التساقط؟

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:34 م
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"جمال المرأة في شعرها"، من الأقوال التي تسير عليها الكثير من النساء، حيث تعد مشكلة تساقط الشعر من الأمور المرهقة للكثير منهن.

هناك الكثير من مستحضرات التجميل التي يمكن أن تحل المشكلة، لكن لديها بعض الآثار الجانبية علي المدى البعيد، لذا قدم موقع دكتور أوز عددًا من الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تكون بديلًا لمستحضرات التجميل الكميائية.

الشمندر
يعد من الأعشاب التي لديها القدرة على حل مشكلة تساقط الشعر، نظرًا لاحتواه على الكالسيوم، والبوتاسيوم، إضافة إلى فيتامينات B وC، وكلها عناصر غذائية مهمة لنمو الشعر بشكل صحي.

الأفوكادو
يحتوي الأفاكادو على فيتامين E الذي يساعد في تحسين الدورة الدموية ويساعد بصيلات الشعر للعمل بشكل أكثر كفاءة لتعزيز نمو الشعر.

الجزر:
من الخضروات التي تساعد بشكل كبير في تقوية بصيلات الشعر، اضافة إلى منع تساقطه بفضل فيتامين A.

بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على أوميجا 3 الذي يحافظ على الشعر من التساقط ويعطيه لمعانًا، حيث يمكن إضافته علي طبق السلطة.

السبانخ
أكد خبراء التغذية أن السبانخ من الخضروات التي تساعد في تقوية الشعر، ومنع تساقطه، نظرًا لاحتوائها علي فيتامين D.

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