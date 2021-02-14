كاتدرائية العذراء بحلوان تواصل نظام الحجز المسبق لقداسات فبراير

أعلنت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان، تحت رعاية الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، عن استمرار الحجز المسبق لقداسات النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.وحددت الكاتدرائية حضور أعداد محدودة من الأقباط مع الحجز المسبق قبل الحضور، للحد من التجمعات مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.