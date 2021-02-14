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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربي: ميليشيا الحوثي تُنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:00 م
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
منار أحمد
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قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، بعد تكرار محاولات الميليشيات الحوثية استهداف مناطق في السعودية، إن تلك الميليشيات تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.

كما أوضح، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية، أن "تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران".

وشدد على أن المدنيين والأعيان المدنية "خط أحمر"، مؤكدًا أنه سيرد بشكل حازم، وفقا للقوانين الدولية، وتابع قائلا: "التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، وليس بشكل عشوائي".

وكشف عن أن قواته اعترضت أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيّرة، معتبرا أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.

وردا على سؤال حول رفع الولايات المتحدة الحوثيين من قائمة الإرهاب، وإمكانية تأثير ذلك على تحركاتهم الأخيرة، أوضح المتحدث أن القرار الأميركي لم يشمل قادة الميليشيات، كما أن الإدارة الأميركية جددت موقفها الداعم للمملكة.

تصريحات المتحدث أتت بعد أن أعلن التحالف، في وقت سابق اليوم، تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة، وأوضح أن الطائرتين "المفخختين" أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران "لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط" بجنوب المملكة، قرب مطار أبها.

يشار إلى أن طائرة مسيّرة حوثية كانت قد استهدفت قبل أيام طائرة مدنية في مطار أبها، ما استتبع تنديدا دوليا وعربيا بانتهاكات الميليشيات المرفوضة.

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