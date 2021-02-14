كيرا الصباح تبدأ تصوير دورها في «الحرير المخملي»

كشفت الفنانة الشابة كيرا الصباح عن تعاقدها على المشاركة في بطولة مسلسل «الحرير المخملي»، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات، مشيرة إلى أنها بدأت تصوير المسلسل منذ يومين.وقالت كيرا، عبر تصريحات خاصة لـ«الدستور»، اليوم الأحد، إنها سعيدة بالمشاركة في العمل الذي يضم نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى فهمي ودنيا عبدالعزيز وأحمد وفيق وأحمد جمال سعيد وآخرون، مشيرة إلى أن العمل يتم تصويره للعرض خارج السباق الرمضاني المقبل.وأوضحت كيرا أن العمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات التي تصل إلى 60 حلقة، مشيرة إلى أنه من المفترض عرضه عقب انتهاء شهر رمضان المقبل.مسلسل «الحرير المخملي» عن رواية «الحرير المخملي» لأميمة عزالدين، وإنتاج: سكرومو إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد سمان، وأشرف على الكتابة: أمين جمال، وسيناريو وحوار: أحمد أبوزيد توفيق، شادي أسعد، حمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.