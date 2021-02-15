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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر قرارات وزير التربية والتعليم للصف الأول الثانوي 2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:35 ص
وزير التربية
وزير التربية
ريم محمود
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ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور اليوم مصير امتحانات الصف الاول الثانوي  2021، وكان قد قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي من قبل أن امتحانات الصف الاول الثانوي 2021 ستكون من المنزل على التابلت وسيتم تجهيز الشبكات داخل المدارس وتفعيل السيستم.

بينما من المنتظر أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بإعلان تفاصيل وقرارات جديدة لطلاب الصف الاول الثانوي 2021 حيث أنهم دفعه يتم امتحاناتهم عن طريق التابلت بنظام الأسئلة الجديد.

موعد امتحانات الصف الاول الثانوي 2021

وحول مؤتمر اليوم الأحد الموافق ١٤ فبراير قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع الدستور، إنه يطالب أولياء الأمور والطلاب بانتظار البيان الرسمي الخاص بالقرارات اليوم الاحد الموافق ١٤ فبراير حول آلية الامتحانات والفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الوزير خلال تصريحه الخاص أنه سيتم تصوير المؤتمر من التلفزيون المصري علي أن يتم نقله على باقي القنوات بالإضافة إلى إصدار بيان رسمي لشرح التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة للتربية والتعليم وأيضا الصفحة الرسمية على فيس بوك.

وأضاف الوزير خلال تصريحاته أنه من المؤكد هو ضرورة تقييم الطلاب بشكل او آخر وبشكل لا يحتمل الغش او التحايل على التقييم لضمان التقييم العادل وتكافؤ الفرص.

اخر قرارات وزارة التعليم العالي بشأن الامتحانات

وكانت قد وضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى اجتماعها مساء السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١ برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين:

-مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

-استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.

- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

-سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.

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