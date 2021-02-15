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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ديانا حداد تجرى عملية جراحية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:49 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
هبه محمد
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كشفت شقيقة المطربة ديانا حداد، عن إجراء الفنانة عملية بالمعدة، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى على "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت اطمن جمهورها بالوطن العربي أنها إن شاء الله راح تكون بخير وعافية".

وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدًا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

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