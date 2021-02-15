ديانا حداد تجرى عملية جراحية

كشفت شقيقة المطربة ديانا حداد، عن إجراء الفنانة عملية بالمعدة، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى على "إنستجرام".وعلقت قائلة: "أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت اطمن جمهورها بالوطن العربي أنها إن شاء الله راح تكون بخير وعافية".وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدًا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.