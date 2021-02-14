تعرف على مواعيد برنامج سهرانين أمير كرارة



مواعيد برنامج سهرانين أمير كرارة



نرصد مواعيد برنامج سهرانين أمير كرارة في موسمه الرابع حيث عرضت الحلقة الأولى منه منذ 3 أسابيع بتواجد النجم الكبير حكيم الذي قدم حلقة مختلفة تماما من خلال مجموعة من الأسرار الحياتية والفنية وغناء عدد كبير من الأغنيات التي قدمها للجمهور بالإضافة إلى حلقة أخرى شارك فيها الفنان أوس أوس والفنان الشاب محمد عبد الرحمن ولم تخل تلك الحلقة من الكوميديا على الإطلاق.



يعرض برنامج سهرانين للنجم أمير كرارة عبر شبكة قنوات ON كل سبت في تمام الساعة الحادية عشرة ويعاد مرة أخرى يوم الأحد، ومن المقرر أن يستضيف البرنامج مجموعة كبيرة من النجوم خلال الفترة القادمة بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأخيرة من البرنامج التي استضافت النجمة أصالة نصري والتي قدمت مجموعة كبيرة من أغانيها المميزة.



ويقدم أمير كرارة البرنامج الجديد بلوك مختلف عن المواسم السابقة حيث يظهر باللوك الذي يظهر فيه في مسلسله الجيدد "نسل الأغراب" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم مع النجم أحمد السقا بطولة مي عمر وعدد كبير من النجوم من إخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



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يعرض برنامج سهرانين للنجم أمير كرارة عبر شبكة قنوات ON كل سبت في تمام الساعة الحادية عشرة ويعاد مرة أخرى يوم الأحد، ومن المقرر أن يستضيف البرنامج مجموعة كبيرة من النجوم خلال الفترة القادمة بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأخيرة من البرنامج التي استضافت النجمة أصالة نصري والتي قدمت مجموعة كبيرة من أغانيها المميزة.ويقدم أمير كرارة البرنامج الجديد بلوك مختلف عن المواسم السابقة حيث يظهر باللوك الذي يظهر فيه في مسلسله الجيدد "نسل الأغراب" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم مع النجم أحمد السقا بطولة مي عمر وعدد كبير من النجوم من إخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وخلال هذا الأسبوع بدأ الموسم الرابع من البرنامج الفني الكبير الذي يستضيف فيه النجم أمير كرارة عدد من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربي ويقدم وجبة ترفيهية مميزة.