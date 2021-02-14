ألمانيا تفرض «ضوابط حدودية للرحلات الجوية»

أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، أنها تقوم بفحص المسافرين القادمين في رحلات جوية من النمسا والتشيك في مطار فرانكفورت غربي ألمانيا، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم، إن أفراد الشرطة يتحققون مما إذا كان الأشخاص القادمون عن طريق مطار فرانكفورت ألمانا أو من مواطني الاتحاد الأوروبي أو منحدرين من دول خارج الاتحاد ولديهم إقامة سارية في ألمانيا.وأضاف المتحدث أنه يتم أيضا فحص إذا ما كان المسافرون لديهم تحليل كورونا سلبي وتسجيل رقمي للدخول أم لا.وتسري هذه الإجراءات على أربع رحلات جوية اليوم الأحد، ثلاث منها قادمة من النمسا وواحدة من براغ، وهبطت الطائرة الأولى في موعدها صباح اليوم في فرانكفورت.