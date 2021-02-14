ضبط موظف مرتشي في محليات الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية) باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية) وتمكينه من بناء عقار سكني على أرض زراعية دون ترخيص.أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء، قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية) باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية) وتمكينه من بناء عقار سكني على أرض زراعية دون ترخيص وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.. وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المُشكلة من الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.أمكن ضبط المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.