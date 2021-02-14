بوتين: نجاحات روسيا تزعج خصومها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إن محاولات ردع روسيا تتزايد مع تنامي قوتها، معتبرا أن نجاحات روسيا تزعج خصومها.ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير وسائل إعلام روسية: "بمجرد أن بدأنا في الاستقرار، وبدأنا في الوقوف على أقدامنا، سياسة الردع بدأت على الفور".وقال، في إشارة إلى خصوم روسيا وأعدائها المحتملين: "لدينا الكثير من الإنجازات وهذا بدأ يزعجهم".وأضاف: "نفوذنا في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي مستمر في النمو رغم كل الصعوبات... وهذا يثير القلق (بين القوى الغربية)، ولهذا سيحاولون جرنا للوراء".