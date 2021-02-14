رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: نجاحات روسيا تزعج خصومها

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:53 ص
بوتين
بوتين
وكالات
طباعة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إن محاولات ردع روسيا تتزايد مع تنامي قوتها، معتبرا أن نجاحات روسيا تزعج خصومها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير وسائل إعلام روسية: "بمجرد أن بدأنا في الاستقرار، وبدأنا في الوقوف على أقدامنا، سياسة الردع بدأت على الفور".

وقال، في إشارة إلى خصوم روسيا وأعدائها المحتملين: "لدينا الكثير من الإنجازات وهذا بدأ يزعجهم".

وأضاف: "نفوذنا في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي مستمر في النمو رغم كل الصعوبات... وهذا يثير القلق (بين القوى الغربية)، ولهذا سيحاولون جرنا للوراء".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-2-2021

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

دراسة: سلالة كورونا البريطانية «أكثر فتكا»

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

ختام ملتقى «تحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات» ببورسعيد

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر

رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان