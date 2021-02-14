تستمر عمليات البحث حول موعد صرف مرتب فبراير ٢٠٢١ للموظفين، عبر محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة، حيث من المقرر أن تعلن وزارة المالية موعد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي الهيئات الحكومية المختلفة خلال الأيام المقبلة، ومن المفترض أن يتم الصرف عبر ماكينات الصرف الآلي atm المنتشرة في مختلف محافظات مصر.





موعد صرف مرتب فبراير٢٠٢١

ووفقا لما تم تحديده من جانب وزارة المالية، فإنه يبلغ عدد الجهات الحكومية التي سيتم صرف رواتبها أكثر من 58 وزارة وجهة تابعة، ومستقلة وهيئة خدمية من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة، حيث وضعت الوزارة جدولا زمنيا محدد لصرف الرواتب على ثلاثة أيام وفقا للهيئة أو الوزارة التابع لها الموظفين والعاملين، وذلك منعا للتكدس والازدحام في ظل الظروف التي يعاني منها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن يتم البدء في صرف الرواتب لشهر فبراير في الفترة من 23 إلى 25 فبراير، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا المستجدة.





جدول صرف رواتب شهر فبراير 2021





وطبقا لجدول وزارة المالية التي وضعته لتنظيم عملية صرف رواتب العاملين بالدولة، حيث من المقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 23 فبراير الجاري، سيتم صرف رواتب 35 وزارة وهيئة، وأما في يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير، سيتم صرف رواتب العاملين في 21 وزارة وهيئات تابعة لهم، وفي آخر يوم الأربعاء 25 فبراير سيتم صرف رواتب الموظفين العاملين في 9 وزارات وهيئات تابعة لهم وذلك بمختلف المحافظات.





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