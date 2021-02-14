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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 12715 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:39 ص
الكمامات
الكمامات
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (12715) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12614) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (101) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (525) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (197) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات (1242) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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