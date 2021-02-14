تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

موعد فتح الطيران السعودي 2021

قرارات وزارة الداخلية السعودية لاستئناف حركة الطيران





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ترتفع عمليات البحث يوميًا على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى محركات الإنترنت وعلى موقع "جوجل" من قبل المسافرين والعاملين بالمملكة العربية السعودية، عن موعد فتح الطيران السعودي 2021، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن غلق المطارات بالمملكة العربية السعودية، بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد.ونظرًا لارتفاع عمليات البحث، يعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص موعد فتح الطيران السعودي 2021 بعد الإغلاق لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.بعد تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، وأغلقت المملكة الطيران جزئيًا للحد من انتشار فيروس كورونا خوفًا على صحة المسافرين والمواطنين من العدوى، ولكن كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن موعد فتح الطيران السعودي أمام الراغبين في السفر أو العودة إلى بلادهم يوم 31 مارس 2021، وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة عقب تعليق الرحلات الدولية باستثناء نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمدادات من الدول الخالية من الوباء، وذلك بسبب ظهور السلالة جديدة من فيروس كورونا الأكثر شراسة والأسرع في الانتشار ويسبب الوفاة في أسرع وقت، ولم تتمكن منظمة الصحة العالمية من إيجاد حل للقضاء على العدوى.وكشفت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن قرارات واشتراطات الإجراءات الاحترازية للراغبين في الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية عقب تحديد موعد فتح الطيران السعودي 2021، منها توقيع القادمين على نموذج بالإلتزام الصحي والتي يتم تسليمها عند الوصول لخضوع الجميع إلى حجر صحي فور الوصول إلى لمدة أسبوع، ويجب تحديد مكان المنزل خلال 8 ساعات من موعد الوصول إلى تطبيق " تطمن ".وتسعى وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، في نشر الوعي لدى المواطنين حفاظًا عليهم وعلى أسرتهم، وتلك القرارات وضعت لرفع تعليق الرحلات الدولية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وهي السماح للمواطنين السفر إلى خارج المملكة العربية السعودية والعودة إليها بدءًا من 31 مارس المقبل.