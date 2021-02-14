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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الفصل في دستورية منع عضو فرع الأهلي من الجمعية العمومية

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:44 ص
محكمة
محكمة
حسام محفوظ
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تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، الدعوى المحالة لها من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، والمطالبة بالفصل فى مدى دستورية تعريف (عضو الفرع) الوارد بنص المادة (8) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في فبراير 2020 إحالة الدعويين المقامتين لإلغاء انتخابات النادي الأهلي، بوقف الدعويين تعليقيًا إحالتهما بحالتهما بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تعريف (عضو الفرع) الوارد بنص المادة (8) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية.

وطالبت الدعوتين إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها بإعلان بطلان اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي أجريت بتاريخ 30-11-2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، استنادا إلي أنهم أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ولم يحضروا الجمعية العمومية التي أجريت فيها الانتخابات.

ومنعت اللائحة التي وضعها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في المادة 8 أعضاء الفروع من حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة.

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