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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هدد صحفية بخصوص علاقة عاطفية.. مسؤول بإدارة بايدن يقدم استقالته

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:36 ص
تي جي داكلو
تي جي داكلو
منار أحمد
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قال تي جي داكلو، أحد مساعدي جين ساكي، المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، اليوم الأحد، بأنه يشعر بالخري والعار بسبب الفضيحة التي لاحقته خلال اليومين الماضيين.

وكتب داكلو عبر حصابه الشخصي عبر" تويتر"، " أعلم بأنني لا يمكن أن أمحو ما فعلت، أشعر بالخزي والعار" بتلك الكلمات علق تيلر داكلو، الذي كان من أعضاء فريق حملة بايدن بالبيت الأبيض على الفضيحة التي لاحقته خلال اليومين الماضيين"، وأعلن استقالته قائلا "ما حصل كان رهيبا فعلا، أشعر بالندم والاشمئزاز والإحراج فعلا من تصرفاتي، لا يجب على الإطلاق أن توجه مثل تلك الكلمات إلى أي امرأة في العالم لا سيما أثناء قيامها بواجبها".

جاء ذلك في إشارة إلى تهديده للصحافية تارا بالميري، التي تعمل في موقع بوليتيكو، بتدميرها في حال أثارت مسألة علاقته العاطفية بصحافية أخرى تدعى أليكسي ماكاموند من موقع "أكسيوس"، وفقا لموقع " العربية نت".

كما أعرب عن أسفه الشديد لإحراج زملاء معه في البيت الأبيض، والرئيس الأمريكي جو بايدن، متابعًا "أعلن أن ما حصل كان مروعا، وأنني لا أستطيع التراجع عما فعلت، لكنني سأتعلم مما حصل، لأتصرف بشكل أفضل"، مضيفا أن تصرفه هذا لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن حقيقة شخصيته.

أتى ذلك، بعد أن ذكرت النشرة الإخبارية "بوليتيكو بلايبوك" التي تُغطي الأنباء والشائعات السياسية في واشنطن وتكتب فيها "بالميري"، هذا الأسبوع أن الصحفية "ماكامون" أعلنت في نوفمبر أنها على علاقة بداكلو.

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