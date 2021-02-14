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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيرلندا تلغى حظر الطيران إلى شرم الشيخ

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:29 ص
أيرلندا تلغى حظر
أيرلندا تلغى حظر الطيران
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أعلن سفير مصر بدبلن السفير خالد ثروت أن الحكومة الأيرلندية قررت إلغاء حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أن السفير المصري أوضح أن هذه المسألة ظلت على قمة أولويات السفارة منذ عام 2019، وتم تناولها على مختلف المستويات أثناء اللقاءات مع المسئولين الأيرلنديين سواء فى وزارة الخارجية أو وزارة النقل والطيران المدني أو من خلال البرلمان الأيرلندي، إلى أن تكللت جهود السفارة بالنجاح.

وأشار السفير ثروت إلى أن هذا القرار - من شأنه - أن يفتح الباب أمام تدفق السياحة الأيرلندية إلى شرم الشيخ عندما تتخذ الحكومة في دبلن قرارًا بتخفيض القيود المفروضة على السفر للسياحة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن اعتزام شركة (آير كايرو) تنظيم رحلات شارتر مباشرة من دبلن إلى شرم الشيخ في المستقبل القريب، بالإضافة إلى خطة شركة (مصر للطيران) تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن من شأنه تيسير اختيار السائح الأيرلندي للمقاصد السياحية في مصر.

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