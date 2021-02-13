«أبوشقة» يُعيد تشكيل قطاعات الوفد بالقاهرة
السبت 13/فبراير/2021 - 10:09 م
إسلام نصيرطباعة
أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العامة للوفد بالقاهرة بقطاعاتها الأربعة على النحو التالي:
المادة الأولى:
أولًا: قطاع شرق القاهرة
1- كاظم فاضل «منسق»
2- المهندس حمدي قوطه
3- وليم زكي
4- محمد عبدالجواد
5- السيد الصاوي
6- محمد منتصر
7- حمدي السلحدار
8- محمد الخضري
9- شريف طاهر
10- دكتور كمال فضي
11- يحيى مسلم
ثانيًا: قطاع شمال القاهرة
1- المهندس مصطفى رسلان «منسق»
2- سيد عيد
3- جمال محمود
4- محمد متولي الشافعي
5- محمد مهاود
6- عبدالنبي عبدالعال
7- ياسر شورى
8- إبراهيم نجيب
9- محمد شيعيشع
10- عماد عزت علي
11- عادل عربي
ثالثًا: قطاع غرب القاهرة
1- محمد المالكي «منسق»
2- سمير دانيال
3- سيد مصطفى
4- عصام شيحة
5- وائل عبدالفتاح
6- مينا كمال
7- عزت بهجت
8- نشوة الشربيني
9- محمد عشماوي
10- سميرة أمين
رابعًا: قطاع جنوب القاهرة
1- محمود علي «منسق»
2- عبدالله الجابري
3- وائل تمام
4- محمد شيخون
5- حسام قطر
6- محمد عادل
7- خلف عوض
8- جمال أبوالفتوح
9- المستشار محمد بغدادي
المادة الثانية: تعيين اللواء جمال مختار منسقًا عامًا لقطاعات القاهرة الأربعة.
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
المادة الأولى:
أولًا: قطاع شرق القاهرة
1- كاظم فاضل «منسق»
2- المهندس حمدي قوطه
3- وليم زكي
4- محمد عبدالجواد
5- السيد الصاوي
6- محمد منتصر
7- حمدي السلحدار
8- محمد الخضري
9- شريف طاهر
10- دكتور كمال فضي
11- يحيى مسلم
ثانيًا: قطاع شمال القاهرة
1- المهندس مصطفى رسلان «منسق»
2- سيد عيد
3- جمال محمود
4- محمد متولي الشافعي
5- محمد مهاود
6- عبدالنبي عبدالعال
7- ياسر شورى
8- إبراهيم نجيب
9- محمد شيعيشع
10- عماد عزت علي
11- عادل عربي
ثالثًا: قطاع غرب القاهرة
1- محمد المالكي «منسق»
2- سمير دانيال
3- سيد مصطفى
4- عصام شيحة
5- وائل عبدالفتاح
6- مينا كمال
7- عزت بهجت
8- نشوة الشربيني
9- محمد عشماوي
10- سميرة أمين
رابعًا: قطاع جنوب القاهرة
1- محمود علي «منسق»
2- عبدالله الجابري
3- وائل تمام
4- محمد شيخون
5- حسام قطر
6- محمد عادل
7- خلف عوض
8- جمال أبوالفتوح
9- المستشار محمد بغدادي
المادة الثانية: تعيين اللواء جمال مختار منسقًا عامًا لقطاعات القاهرة الأربعة.
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.