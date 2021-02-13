«أبوشقة» يُعيد تشكيل قطاعات الوفد بالقاهرة

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العامة للوفد بالقاهرة بقطاعاتها الأربعة على النحو التالي:المادة الأولى:أولًا: قطاع شرق القاهرة1- كاظم فاضل «منسق»2- المهندس حمدي قوطه3- وليم زكي4- محمد عبدالجواد5- السيد الصاوي6- محمد منتصر7- حمدي السلحدار8- محمد الخضري9- شريف طاهر10- دكتور كمال فضي11- يحيى مسلمثانيًا: قطاع شمال القاهرة1- المهندس مصطفى رسلان «منسق»2- سيد عيد3- جمال محمود4- محمد متولي الشافعي5- محمد مهاود6- عبدالنبي عبدالعال7- ياسر شورى8- إبراهيم نجيب9- محمد شيعيشع10- عماد عزت علي11- عادل عربيثالثًا: قطاع غرب القاهرة1- محمد المالكي «منسق»2- سمير دانيال3- سيد مصطفى4- عصام شيحة5- وائل عبدالفتاح6- مينا كمال7- عزت بهجت8- نشوة الشربيني9- محمد عشماوي10- سميرة أمينرابعًا: قطاع جنوب القاهرة1- محمود علي «منسق»2- عبدالله الجابري3- وائل تمام4- محمد شيخون5- حسام قطر6- محمد عادل7- خلف عوض8- جمال أبوالفتوح9- المستشار محمد بغداديالمادة الثانية: تعيين اللواء جمال مختار منسقًا عامًا لقطاعات القاهرة الأربعة.ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.