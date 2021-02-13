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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما حكم صيام غرة شهر رجب 1442

السبت 13/فبراير/2021 - 09:16 م
صيام
صيام
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول ما حكم صيام غرة شهر رجب 1442، من جانب المواطنين بعد أن أعلنت دار الإفتاء أن اليوم السبت هو غرة شهر رجب المبارك، ويسأل المواطنين عبر محركات البحث الشهيرة عن الحكم الشرعي للصيام في هذا اليوم، حيث يعتبر شهر رجب من الأشهر التي يكثر فيها الصيام لفضلها العظيم.

ما حكم صيام غرة شهر رجب 1442

أكدت دار الإفتاء في فتوى لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الصوم في شهر رجب سواء في أوله أو في أي يوم فيه جائز ولا حرج فيه، وذلك لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم.

وأضافت الإفتاء، أنه لم يرد ما يدل على منع الصوم في رجب، والمقرر شرعًا أن "الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال"، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل، وإلا عد ذلك ابتداعًا في الدين؛ بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

فضل الصوم في شهر رجب

واستشهدت الإفتاء بفضل الصوم في شهر رجب، في حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: "فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ"، واستدلت الإفتاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» ،فدل ذلك على استحباب الصوم في شهر رجب.
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