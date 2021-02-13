قصة صورة| شويكار وفؤاد المهندس يحاوران يوسف إدريس

على صفحات مجلة الإذاعة والتليفزيون منذ أكثر من 55 عامًا، جمعت الكاتبة فاطمة حسين بين الفنانين فؤاد المهندس وشويكار وبين الكاتب الدكتور يوسف إدريس، ليدور بينهم حوارا، وتناول الحوار عدة مناقشات في الفن والحب والحياة عامة.هذه الصورة جاءت من كواليس إجراء الحوار، الذي جاء جادًا وظريفا في وقت واحد، فقد كان فؤاد المهندس وشويكار نجمان كوميديان، بينما كان إدريس نجما في الأدب والثقافة.وتحدثت شويكار في الحوار عن فيلم "الحرام" ليوسف إدريس، والتي قالت عنه إنه من أفضل الأفلام في نظرها، ووجهت سؤالا لنجم الأدب عن الحرام في نظره، فقال: والله "الحرام" فى نظرى شئ مختلف شوية فى "حرام" الفيلم، فالسرقة نوع من الحرام.. سرقة سجادة من جامع.. حرام يرتكبه الفرد ضد حق المجتمع.. يرتكبه المجتمع ضد "عزيزة" فى الحرام، وكل الظروف غير الإنسانية التى كان يعيشها "التراحيل".. الحرام، وضع يثمر سلوك "عزيزة" الذى ينعكس عليها كفرد.كما تطرق الحوار أيضًا إلى الكوميديا، وتحدث إدريس عن رأيه فيها، قائلًا: إنها أخطر أنواع الفنون، فعملية إضحاك الناس مهمة ليست سهلة في هذه الحياة التي نعيشها، وأوضح الفارق بين الكوميديا والإسفاف في السينما والمسرح، وكيف يمكن أن يستمر الزواج والحب بين أي اثنين دون ملل.بعدها طلب يوسف إدريس منهما أن يسألهما في عدة أمور وكان محور أسئلته على علاقة حبهما وزواجهما، وتحدثا كل منهما عن الآخر.