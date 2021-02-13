الشرطة التركية تعتقل عشرات السياسيين في أضنا

داهمت قوات الشرطة التركية، صباح اليوم السبت، منازل سياسيين أكراد وغيرهم في مدينة أضنا، واعتقلت عددا من الأشخاص.واعتقلت قوات الشرطة التركية العديد من السياسيين وتم نقل المعتقلين إلى مديرية الأمن في المدينة، وذلك بعد الكشف عليهم.وأفادت المعلومات بأن الحكومة التركية قد أقرت باعتقال نحو 30 شخصا، وفقا لوكالة "روج افا".