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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه فى كفر الشيخ (صور)

السبت 13/فبراير/2021 - 03:28 ص
الشهيد مجند خالد
الشهيد مجند خالد حمدي
عمرو الشامي
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شيع الآلاف من أهالي مدينة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جثمان الشهيد مجند خالد حمدي السواحلي، والذي استشهد أمس الجمعة بشمال سيناء أثناء أدائه الواجب الوطني.

وتقدم المشيعين اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والعقيد محمد شبل بمكتب المستشار العسكري للمحافظة، رافقهما نواب رئيس المجلس، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بغرب مدينة كفر الشيخ، في جنازة عسكرية، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

وردد المشيعون عددا من الهتافات منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله ".

ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الشهيد مجند خالد حمدي السواحلي، مقدمًا أحر التعازي والمواساة لأسرته، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.
تشييع جثمان شهيد سيناء
تشييع جثمان شهيد سيناء
تشييع جثمان شهيد سيناء
تشييع جثمان شهيد سيناء
تشييع جثمان شهيد سيناء
تشييع جثمان شهيد سيناء
تشييع جثمان شهيد سيناء
تشييع جثمان شهيد سيناء

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