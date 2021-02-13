تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط رأسه فى كفر الشيخ (صور)

شيع الآلاف من أهالي مدينة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جثمان الشهيد مجند خالد حمدي السواحلي، والذي استشهد أمس الجمعة بشمال سيناء أثناء أدائه الواجب الوطني.وتقدم المشيعين اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والعقيد محمد شبل بمكتب المستشار العسكري للمحافظة، رافقهما نواب رئيس المجلس، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بغرب مدينة كفر الشيخ، في جنازة عسكرية، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.وردد المشيعون عددا من الهتافات منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله ".ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الشهيد مجند خالد حمدي السواحلي، مقدمًا أحر التعازي والمواساة لأسرته، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.