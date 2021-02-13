«رحمة الله تشمل الجميع».. 4 فتاوى اتسمت بالإنسانية

"رحمة ربنا تشمل الجميع المؤمن والملحد والكافر"



"توفير خادمة للزوجة"



"ختان الإناث لا يجوز شرعا"



"لا يجوز ضرب الزوجة"



انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الفتاوي والتي وصفها البعض بالإنسانية، حيث أظهرت تسامح ويسير الدين في الكثير من الأمور الحياتية.قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تخفيف العذاب على أهل النار وراد برحمة الله عز وجل، مشددا على أن رحمة الله عز جل تشمل المؤمن والكافر، وتلى قوله تعالى: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ".وتابع "الجندي"، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، قائلا: "لكن بعض الجهلة من أصحاب العقول الضيقة والألسنة الطويلة يحصرون الرحمة للأتقياء فقط".قال الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، إن الزوجة ليست خادمة لزوجها ولا لأهله، موضحًا أن خدمة الزوجة لزوجها تفضل منها، حيث إن واجبها الاعتناء ببيتها في حدود استطاعتها وعليه أن يوفر لها خادمة.يعتبر ختان الإناث من الموضوعات الشائكة والتي انقسم الكثير عليها فمؤخرا خرج عدد من رجال الدين يعلقون عليها بأنها لا تجوز شرعا، مثل الداعية أسامة القوصي والشيخ أحمد البهي.قال الشيخ خالد الجندي، خلال حلقات برنامجه "لعلهم يفقهون"، إن الدين لم ينص على إهانة الزوجة.وأشار "الجندي" إلى أنه لا يجوز ضرب الزوجة حتى بـ"السواك"، مضيفا بأن الإسلام رفع من مكانة المرأة.