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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«رحمة الله تشمل الجميع».. 4 فتاوى اتسمت بالإنسانية

السبت 13/فبراير/2021 - 05:24 ص
الجندي ووهدان
الجندي ووهدان
إسلام جمال
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انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الفتاوي والتي وصفها البعض بالإنسانية، حيث أظهرت تسامح ويسير الدين في الكثير من الأمور الحياتية.

في هذا التقرير نرصد أبرز الفتاوى الإنسانية التي صرح بها رجال الدين بالفترة الأخيرة.

"رحمة ربنا تشمل الجميع المؤمن والملحد والكافر"
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تخفيف العذاب على أهل النار وراد برحمة الله عز وجل، مشددا على أن رحمة الله عز جل تشمل المؤمن والكافر، وتلى قوله تعالى: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ".

وتابع "الجندي"، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، قائلا: "لكن بعض الجهلة من أصحاب العقول الضيقة والألسنة الطويلة يحصرون الرحمة للأتقياء فقط".

"توفير خادمة للزوجة"
قال الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، إن الزوجة ليست خادمة لزوجها ولا لأهله، موضحًا أن خدمة الزوجة لزوجها تفضل منها، حيث إن واجبها الاعتناء ببيتها في حدود استطاعتها وعليه أن يوفر لها خادمة.

"ختان الإناث لا يجوز شرعا"
يعتبر ختان الإناث من الموضوعات الشائكة والتي انقسم الكثير عليها فمؤخرا خرج عدد من رجال الدين يعلقون عليها بأنها لا تجوز شرعا، مثل الداعية أسامة القوصي والشيخ أحمد البهي.

"لا يجوز ضرب الزوجة"
قال الشيخ خالد الجندي، خلال حلقات برنامجه "لعلهم يفقهون"، إن الدين لم ينص على إهانة الزوجة.

وأشار "الجندي" إلى أنه لا يجوز ضرب الزوجة حتى بـ"السواك"، مضيفا بأن الإسلام رفع من مكانة المرأة.

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