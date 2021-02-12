محمد مهران يكشف دوره فى «النمر»

يواصل الفنان محمد مهران تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "النمر" الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وقال "مهران" في تصريح لـ"الدستور" إنه سعيد بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل ضمن مسلسل "النمر" بالإضافة إلى النجوم الذين يشاركون في بطولة العمل، لافتا إلى أنه يجسد دور صديق محمد إمام ضمن الأحداث، وابن نرمين الفقي التي تمتلك أحد محال الصاغة.ويقدم محمد إمام في المسلسل دور شاب قادم من الصعيد لمنطقة الصاغة بالقاهرة ويتحول في النهاية لمطارد من قبل أهل الصاغة بعد أن كان من رجال الصناعة ويصبح من أخطر اللصوص المطاردين، ويتم رصد مكافأة كبيرة لضبطه أو الإدلاء بمعلومات عنه وسط محاولاته للحفاظ على حبه للفنانة هنا الزاهد.المسلسل الجديد من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة النجوم، محمد إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقي وبيومي فؤاد ومحمد رياض.