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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن في الأسواق.. والمعروض كلمة السر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:42 ص
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأسواق.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبيض، ومعدل الصعود والهبوط لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

قال عبدالعزيز السيد، رئس شعبة الثروة الداجنة، إن هناك وفرة من المعروض في الأسواق نتيجة ارتفاع الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة.

وأوضح رئيس شعبة الثورة الداجنة، أن سعر الكيلو يتراوح بين 26 و27 جنيهًا بالنسبة للدواجن البيضاء، كما سجلت الدواجن البلدي سعرًا تراوح بين 32 إلى 35 جنيهًا.

ولفت إلى أن الدواجن الحمراء، يتراوح سعرها للمستهلك بين 26 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

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