الرسالة الأخيرة.. فتاة تلقي بنفسها من أعلى عقار بعد فشل قصة حب

لقيت فتاة، في العقد الثاني من العمر، مصرعها عقب سقوطها من أعلى عقار بمنطقة المقطم بالقاهرة بعدفشل علاقتها العاطفية.وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بسقوط فتاة من أعلى عقار مكون من 10 طوابق بحي الأسمرات، وبالانتقال تبين أن المتوفاة (أميرة.م.م)، 19 سنة، ربه منزل، مقيمة محل البلاغ (الدور الثاني) جثة هامدة وبها كسور متفرقة في الرأس والجسم.بمناقشة والد المتوفية محمد محمود محمد 60 سنة، عامل، مقيم بذات العقار أفاد حال قيامه إعطاء نجلته المتوفاة كارت شحن عداد المياه لشحنه أعلى سطح العقار، إلاّ أنه فوجئ بسقوطها ووفاتها وبالفحص تبين أن المتوفاه على علاقة عاطفية بأحد الأشخاص وأنه انفصل عنها، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسيةلتتوجه إلى أعلى سطح العقار وتقرر الانتحار.بالفحص، أيّدت صديقتها (رحمة.م.ق) 21 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العقار بأن أخبرتها المتوفاه بسوء حالتها النفسية ورغبتها في الانتحار، وبفحص هاتف المتوفاه تبين إرسالها رسائل على خاصية واتس آب لأصدقائها تفيد أنها تنتوي التخلص من حياتها.تم التوصل إلى شاهدة الواقعة المدعوة فاطمة.م.س، 45 سنة، ربة منزل، مقيمه بذات العقار حيث عثرت على هاتف الفتاة وحذائها أعلى سطح العقار تم الاتصال بالنيابة حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1083 إداري المقطم.