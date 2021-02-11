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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف فرنسا يترأس صلوات التسبحة بكنيسة القديس مارمينا

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:41 م
كنيسة القديس مارمينا
كنيسة القديس مارمينا
تريزة شنودة
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ترأس الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بباريس وشمال فرنسا، صلوات تسبحة منتصف الليل، وذلك بكنيسة القديس مارمينا بمدينة ميركوري فرنسا.

وشارك بالحضور في صلوات التسبحة كهنة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، في 8 مارس المقبل، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي مساء يوم سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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