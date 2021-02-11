دير الملاك ميخائيل بالسويس يبدأ حجز قداسات صوم يونان

أعلن دير الملاك ميخائيل بالسويس، عن بدء الحجز المسبق لحضور القداسات لصوم يونان، الذي يبدأ 22 فبراير الجاري.وخصص الدير أرقام هاتفية للتنسيق قبل الحضور بالقداسات، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، في 8 مارس المقبل، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي مساء يوم سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، الذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.