اتفاقية تعاون بين العامرية لتكرير البترول وبتروسيف في السلامة المهنية

وقعت شركة العامرية لتكرير البترول التابعة لوزارة البترول اتفاقية خدمات فنية مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف"، وذلك للتعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والوقاية ومكافحة الحريق.شهد التوقيع كلًا من الكيميائي على فؤاد بدر، رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول والمهندس عماد عبد الرازق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة بتروسيفووفقا لبيان صادر عن الشركتين فأن توقيع الاتفاقية يُعتبر خطوة هامة نحو تعاون شركات الخدمات البترولية المتخصصة والمملوكة لقطاع البترول لتقديم خدمات متكاملة متميزة لصالح شركات قطاع البترول والغاز وفق أعلى درجات الأمان مع الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية تطبيقًا لمبادئ التنمية المستدامة بدون الإضرار بالبيئة المحيطة.ويأتي توقيع الاتفاقية من منطلق حرص شركة العامرية للبترول على الاستمرار في تحسين الأداء وتطبيق أعلي مستويات السلامة والصحة المهنية، مع إعطاء العناية الخاصة للحفاظ على البيئة.