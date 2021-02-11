أيرلندا تفرض حجرا صحيا إلزاميا على القادمين من الإمارات والنمسا

قال مايكل مارتن رئيس وزراء أيرلندا إن القادمين إلى بلاده من الإمارات والنمسا ودول أفريقيا جنوبي الصحراء سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما.وقال مارتن لمحطة نيوزتوك الإذاعية إن 20 دولة إجمالا ستنضم إلى البرازيل وجنوب أفريقيا في قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر بسبب وجود سلالات متحورة من فيروس كورونا فيها.وكانت الحكومة قالت إن القادمين من هذه الدول سيسمح لهم بعزل أنفسهم في أي مكان من اختيارهم لحين تطبيق نظام للعزل الصحي الإلزامي في فنادق خلال الأسابيع المقبلة.