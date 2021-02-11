وزير الخارجية يلتقي نظيره القبرصي في العاصمة أثينا

التقى وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الخميس، مع نظيره القبرصي، ⁧‫نيكوس خريستودوليدس‬⁩، وذلك خلال الزيارة التي يجريها للعاصمة اليونانية أثينا.من جانبه، أشار المتحدث باسم وازرة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إلى أن اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي، وكذلك تبادل الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية.