«الإحصاء»: بث 190.3 ألف ساعة إذاعية 2020-2019

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الشبكات الإذاعية بلغ 10 شبكات بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 190.3 ألف ساعة عام 2019-2020.واحتلت الشبكة الإقليمية النصيب الأكبر بعدد ساعات إرسال 66616 ساعة من إجمالي ساعات البث الإذاعي بنسبة 36.7% بمتوسط يومي 182 ساعة، يليها شبكة الإذاعات الأجنبية الموجهة بـ22326 ساعة بنسبة 12.3% بمتوسط يومي 61 ساعة.واحتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من إجمالي عدد ساعات البث الإذاعي، وبلغ 42375 ساعة بنسبة 23.3% بمتوسط يومي 115 ساعة، يليها المجال الثقافي، حيث بلغ 31402 ساعة بنسبة 17.3% بمتوسط يومي 85 ساعة يليها ساعات بث الشبكة الثقافية 21960 بنسبة 12.10% من إجمالي ساعات البث المسموع بمتوسط 60 ساعة يوميا.وبلغ عدد ساعات البث لإذاعة البرنامج العام 8784 سـاعة، كما بلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 496 ساعة.