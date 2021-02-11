«الإحصاء»: بث 190.3 ألف ساعة إذاعية 2020-2019
الخميس 11/فبراير/2021 - 10:01 ص
أميرة ممدوحطباعة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الشبكات الإذاعية بلغ 10 شبكات بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 190.3 ألف ساعة عام 2019-2020.
واحتلت الشبكة الإقليمية النصيب الأكبر بعدد ساعات إرسال 66616 ساعة من إجمالي ساعات البث الإذاعي بنسبة 36.7% بمتوسط يومي 182 ساعة، يليها شبكة الإذاعات الأجنبية الموجهة بـ22326 ساعة بنسبة 12.3% بمتوسط يومي 61 ساعة.
واحتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من إجمالي عدد ساعات البث الإذاعي، وبلغ 42375 ساعة بنسبة 23.3% بمتوسط يومي 115 ساعة، يليها المجال الثقافي، حيث بلغ 31402 ساعة بنسبة 17.3% بمتوسط يومي 85 ساعة يليها ساعات بث الشبكة الثقافية 21960 بنسبة 12.10% من إجمالي ساعات البث المسموع بمتوسط 60 ساعة يوميا.
وبلغ عدد ساعات البث لإذاعة البرنامج العام 8784 سـاعة، كما بلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 496 ساعة.
واحتلت الشبكة الإقليمية النصيب الأكبر بعدد ساعات إرسال 66616 ساعة من إجمالي ساعات البث الإذاعي بنسبة 36.7% بمتوسط يومي 182 ساعة، يليها شبكة الإذاعات الأجنبية الموجهة بـ22326 ساعة بنسبة 12.3% بمتوسط يومي 61 ساعة.
واحتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من إجمالي عدد ساعات البث الإذاعي، وبلغ 42375 ساعة بنسبة 23.3% بمتوسط يومي 115 ساعة، يليها المجال الثقافي، حيث بلغ 31402 ساعة بنسبة 17.3% بمتوسط يومي 85 ساعة يليها ساعات بث الشبكة الثقافية 21960 بنسبة 12.10% من إجمالي ساعات البث المسموع بمتوسط 60 ساعة يوميا.
وبلغ عدد ساعات البث لإذاعة البرنامج العام 8784 سـاعة، كما بلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 496 ساعة.