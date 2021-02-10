كم تبلغ الاعتمادات المالية لمبادرة حياة كريمة؟

- ما هي الخدمات التي تقدمها المبادرة؟

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء في 2019 لمبادرة حياة كريمة، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا لتشمل كل المجالات الخدمية كالصحة، التعليم والإسكان.في السطور التالية، يجيب «الدستور» عن أهم الأسئلة المتعلقة بالمبادرة الرئاسية.بلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها نحو 20 مليار جنيه لـ (375 قرية)، يستفيد منها 4.5 مليون مواطن وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.- ماهى أهداف المبادرة؟- تهدف الى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة، كما تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، إضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية وكذا تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.- إصلاح بنية تحتية (سكن كريم): بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، تدريب وتشغيل مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، إنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدورالإنتاجي وكسوة أطفال كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج، أجهزة تعويضية توزيع مواد غذائية للأسر الفقيرة، بناء أسقف ورفع كفاءة منازل في القري الأكثر احتياجًا، مد وصلات مياه وصرف صحي للأماكن الأكثر احتياجًا، تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل، تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر.