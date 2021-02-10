حساب مزيف للفخراني يعلن اعتزاله الفن.. والحلفاوي يعلق

أثار حساب مزيف، عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، غضب الكثير من محبي الفنان يحيى الفخراني بعد تداول تغريدة منسوبة لحساب يحمل اسمه.وجاء في التغريدة: "صباح الخير.. أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي"، وهو ما أصاب الجمهور بخيبة أمل، وأثارت التدوينة حالة من البلبلة.وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، أن الفنان الكبير يصور حاليًا مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، وقارب على الانتهاء من تصوير العمل الجديد، ولم يحدث أي شىء من هذا القبيل، خاصة أن الفخراني لا يمتلك أي حسابات عبر موقع تويتر، وأن أحد الأشخاص انتحل شخصيته كما هو معتاد مع الفنانين والمشاهير.في سياق متصل، أكد الفنان القدير نبيل الحلفاوي أن الحساب مزيف، وليس الفخراني هو مَن كتب هذه الكلام: «طبعًا حساب مزور كالعادة.. يحيى مالوش أكاونت أصلًا على تويتر».