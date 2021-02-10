التنمية المحلية تكشف خطة العمل المتبعة فى تطوير القرى المصرية

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن هناك 4209 قرى سيتم تطويرها بالإضافة إلى توابعها التي تبلغ 30 ألف مركز، مشيرًا إلى أن المبادرة تعطي أولوية في السنة الأولى للمراكز الأكثر احتياجًا، وهى 51 مركزًا منتشرة في 21 محافظة.





وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إنه تم اختيار المراكز المنتظر تطويرها، وفقا لعدة عوامل، منها نسبة الأمية، وتغطية الخدمات، لافتا إلى أن هناك 4 محافظات الدولة تتبنى لها برنامجا خاصا، وهى شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.



