المبعوث الأمريكي إلى إيران: والده يهودي مصري.. ينتقد إسرائيل

اختارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "روب مالي"، في منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران،كان "مالي" ممثل إدارة أوباما في المفاوضات التي انتهت بالتوقيع على الاتفاق النووي مع إيران في 2015، وهو ما يؤكد أن التعيين ليس صدفة بل يعكس رغبة حقيقية لدى الإدارة الأمريكية في العودة للاتفاق النووي.لكن مالا يعرفه كثيرون عن "مالي" أنه في عام 1996 كان العضو الأصغر في طاقم السلام لدى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وأدى وظائف كبيرة في معاهد بحث كبيرة.والده هو" شمعون مالا"، كان يهودياً مصرياً، شيوعيا، صحفيا وإحدى الشخصيات البارزة في عصبة اليهود الذين أيدوا جبهة تحرير الجزائر، وكان في العصبة أيضا أريك رولو، الصحفي الأبرز في فرنسا.ورث "مالي" من والده الاهتمام بالعالم العربي والإسلامي، وكان والده خلف معرفته ودراسته للشرق الأوسط لسنوات طويلة، والحقيقة أنه كان في بعض الأحيان ينتقد إسرائيل فيما يخص نزاعها مع الفلسطينيين. وهو ما دفع بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين اختيار مالي بدعوى أنه مناهض لإسرائيل.زار "مالي" إسرائيل مع زوجته وأبنائه الثلاثة قل بضع سنوات، وتجول في إسرائيل وأصر على زيارة الضفة الغربية.وكما يبدو من مواقف "مالي" أنه يؤمن بضرورة منع إيران من الوصول للقنبلة النووية، لكن بشرط أن يتم ذلك بالدبلوماسية والمفاوضات.