ولي العهد السعودي يطلق مشروعًا سياحيًا بجزيرة شُريرة بالبحر الأحمر

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودية، اليوم الأربعاء، الرؤية التصميمية لمشروع "كورال بلوم" بجزيرة شُريرة الجزيرة الرئيسية بالبحر الأحمر.وتتمحور الرؤية التصميمية لجزيرة شُريرة حول اعتبارات التنوع البيولوجي، بحيث ستتم المحافظة على أشجار المانغروف والموائل الأخرى لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية، وسيتم إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة من خلال الحدائق المنسّقة لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".والى جانب ذلك تغطي الرؤية التصميمية المنتجعات والفنادق الـ 11 المقرر إنشاؤها في الجزيرة، حيث تم تصميمها بمساحات واسعة؛ كما يتضمن التصميم إنشاء شواطئ جديدة على الجزيرة الشبيهة بالدولفين، وبحيرة جديدة، وتسهم هذه التحسينات في رفع مستوى أرض الجزيرة لتوفر بذلك حاجزًا للوقاية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر.كما سيتم إنشاء هذه المنتجعات باستخدام مواد بناء خفيفة ذات كتلة حرارية منخفضة ومصنّعة خارج الموقع، الأمر الذي يحقق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتأثيرًا أقل على البيئة.وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن شركة البحر الأحمر للتطوير ستلتزم بتحقيق نسبة حفظ بيئي تصل إلى 30% بحلول عام 2040، وتطور الشركة أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم، مما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة.وأوضحت أنه سيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من "90" جزيرة بكر، ويجري حاليًا أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة والتي ستكتمل بحلول نهاية عام 2023.