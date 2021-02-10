الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي وموقف الحجز

فعل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وحددت طريقة معرفة موقف الحجز والتقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات بشكل فوري ضمن خدمات موقع وزارة صندوق الإسكان الاجتماعي للتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على شقق سكنية في تتبع ومعرفة موقف حجزهم.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويرصد لكم "الدستور" رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا والتيسير على المواطنين، حيث يتم تسجيل الدخول إلى الرابط من هنا.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

- يقوم المواطن المصرى بالدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من الرابط المتوفر أعلاه.

- يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية ثم كلمة السر.

- بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول.

- ويوجد لدى الصفحة أيقونة لإنشاء حساب جديد على الموقع.

- ووفرت وزارة الإسكان الإجتماعى للمواطنين، امكانية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

كما يمكن معرفة موقف الطلب بشكل فوري من خلال إرسال الرقم القومي في رسالة نصية SMS إلى رقم 1124، وسيتم الرد برسالة بعدها بالموقف.

خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

- يقدم الموقع الإلكترونى عدد من الخدمات للمواطنين منها الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.

- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات، فضلًا عن أيقونة إحسب دعمك.

- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.

- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.

- إعلانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

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